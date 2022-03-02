- 02 Mar 2022 - 15:09 G: 02 Mar 2022 - 15:12

Survivor Ayşe Kralını Bile Tanımadı; Ezdi Geçti! Yarışmadan Çekilmesi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ne Bir, Ne İki; Bıktı Usandı!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da büyük olay patlak verdi! Ayşe Yüksel’in Survivor yarışmasında kralını bile tanımayıp; herkesi ezip geçmesi gündeme bomba gibi düştü. Yarışmadan çekileceği gündeme düşerken; 8,9 şiddetinde deprem oldu! Üzerine gelinmesine artık dayanamayan Ayşe Yüksel, adeta bıktı usandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim ve Berna arasındaki tartışma bir anda Ayşe Yüksel’e sıçramış; Ayşe Yüksel ise şok olmuştu. Şimdi ise Ayşe Yüksel önüne gelen her şeyi ezdi geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…  

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02 Mar 2022 - 15:09 Ankara- Yaşam

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