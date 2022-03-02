Survivor Ayşe Kralını Bile Tanımadı; Ezdi Geçti! Yarışmadan Çekilmesi 8,9 Şiddetinde Deprem Yarattı! Ne Bir, Ne İki; Bıktı Usandı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Evrim ve Berna arasındaki tartışma bir anda Ayşe Yüksel’e sıçramış; Ayşe Yüksel ise şok olmuştu. Şimdi ise Ayşe Yüksel önüne gelen her şeyi ezdi geçti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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