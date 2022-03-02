- 02 Mar 2022 - 15:27 G: 02 Mar 2022 - 15:33

Yasak Elma Dizisinin Yıldız’ı Güzelliğiyle Yaktı Kavurdu! Eda Ece Tek Bir Görselle Düşman Çatlattı; Zarafetini Gösterdi! “Çağatay Görmesin”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da adını Yıldız olarak duyuran güzel oyuncu Eda Ece, güzelliğiyle yaktı, kavurdu! Tek bir görsel paylaşarak düşman çatlana Eda Ece, düşmanlarını da çatır çatır çatlattı! Birçok kişi ise Yasak Elma dizisine göndermede bulunurken; “Çağatay görmesin” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Kumru ve Yıldız arasında yapılan ittifak; seyirciyi Kumru’ya ısıtmıştı. Yasak Elma dizisinin önemli isimlerinden biri olan Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, nefesleri kesti! İşte Eda Ece’den gelen paylaşım…

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02 Mar 2022 - 15:27 Ankara- Yaşam

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