Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece Düşman Çatlattı! Tek Pozla Zarafetini Gösterdi! Güzelliğiyle Yaktı Kavurdu! “Çağatay Görmesin”
Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da adını Yıldız olarak duyuran güzel oyuncu Eda Ece, güzelliğiyle yaktı, kavurdu! Tek bir görsel paylaşarak düşman çatlana Eda Ece, düşmanlarını da çatır çatır çatlattı! Birçok kişi ise Yasak Elma dizisine göndermede bulunurken; “Çağatay görmesin” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Kumru ve Yıldız arasında yapılan ittifak; seyirciyi Kumru’ya ısıtmıştı. Yasak Elma dizisinin önemli isimlerinden biri olan Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, nefesleri kesti! İşte Eda Ece’den gelen paylaşım…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.