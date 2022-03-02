Anasayfa/

Foto Galeri/

02 Mar 2022 - 21:53

Yasak Elma'nın Yıldız’ı Eda Ece Düşman Çatlattı! Tek Pozla Zarafetini Gösterdi! Güzelliğiyle Yaktı Kavurdu! “Çağatay Görmesin”

Tv8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da adını Yıldız olarak duyuran güzel oyuncu Eda Ece, güzelliğiyle yaktı, kavurdu! Tek bir görsel paylaşarak düşman çatlana Eda Ece, düşmanlarını da çatır çatır çatlattı! Birçok kişi ise Yasak Elma dizisine göndermede bulunurken; “Çağatay görmesin” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…