- 02 Mar 2022 - 15:44 G: 02 Mar 2022 - 15:48

Survivor Yasin Resti Çekti! Herkesi Hizaya Getirecek; Tokat Gibi Çarpacak! Öyle Şeyler Dedi Ki… “Yok Artık”

Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasında çıkan gerginlikleriyle de gündemlerden bir türkü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün ilginç bir olaya daha tanıklık etti. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrası sürgün kampına gönderilen Yasin ile ilgili son detay ve gelişmeler haberimizde...

Zorlu parkurları kadar yarışmacıları arasında çıkan gerginlikleriyle de gündemlerden bir türkü düşmeyen Survivor All Star 2022 yarışması, geçtiğimiz gün ilginç bir olaya daha tanıklık etti. Gönüllüler takımında yapılan oylama sonrası sürgün kampına gönderilen Yasin, hedefine o isimleri alarak, konuştu da konuştu. Öte yandan Yasin’in o sözlerinin hedefi, herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Survivor Yasin eleme adayı gönderilmesi hakkında neler dedi? Survivor Yasin kimi hedef aldı? İşte, detaylar…

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02 Mar 2022 - 15:44 - Magazin

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