Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… Her Şey Ortaya Döküldü!
Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çifti, bu kez o iddialara son noktayı koymayı başardı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Buse Varol, fotoğrafın altına düştüğü o not ile haklarında çıkan tüm haberlere yanıt verdi. İşte Buse Varol cephesinden boşanma iddialarını sonlandıracak paylaşımın ayrıntıları...
Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çifti, bu kez o iddialara son noktayı koymayı başardı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Buse Varol, fotoğrafın altına düştüğü o not ile haklarında çıkan tüm haberlere yanıt verdi. Öte yandan Buse Varol’un o sözlerini görenler, gözlerine adeta inanamadı! Peki, Alişan ve Buse Varol ilişkisinde son durum ne? Alişan ve Buse Varol barıştı mı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
02 Mar 2022 - 15:53 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.