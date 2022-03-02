Alişan ve Buse Varol’dan Skandal Atak! Boşanacakları Konuşuluyordu; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki… Her Şey Ortaya Döküldü!

Bir süredir boşanacakları yönündeki iddialar ile gündemlerden düşmeyen Alişan ve Buse Varol çifti, bu kez o iddialara son noktayı koymayı başardı. Geçtiğimiz gün kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Buse Varol, fotoğrafın altına düştüğü o not ile haklarında çıkan tüm haberlere yanıt verdi. Öte yandan Buse Varol’un o sözlerini görenler, gözlerine adeta inanamadı! Peki, Alişan ve Buse Varol ilişkisinde son durum ne? Alişan ve Buse Varol barıştı mı? İşte, detaylar…

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