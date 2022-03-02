- 02 Mar 2022 - 21:55

Kardeşlerim Dizisinin Harika’sı Gözleri Şaşı Yaptı! Görenler İnanamadı; Onu Kimse Daha Önce Böyle Görmedi! Yürekler Hop Hop Etti...

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, nefesleri kesti. Görenleri delirten başarılı oyuncu; kimsenin bu haliyle kendisini görmediğini de gösterdi. Yürekleri hoplatan başarılı isim, sosyal medyayı da salladı! İşte Kardeşlerim dizisinin Harika’sından gelen o paylaşım…

Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirine başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Mar 2022 - 21:55 Ankara- Yaşam

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