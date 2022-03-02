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02 Mar 2022 - 21:55

Kardeşlerim Dizisinin Harika’sı Gözleri Şaşı Yaptı! Görenler İnanamadı; Onu Kimse Daha Önce Böyle Görmedi! Yürekler Hop Hop Etti...

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, nefesleri kesti. Görenleri delirten başarılı oyuncu; kimsenin bu haliyle kendisini görmediğini de gösterdi. Yürekleri hoplatan başarılı isim, sosyal medyayı da salladı! İşte Kardeşlerim dizisinin Harika’sından gelen o paylaşım…