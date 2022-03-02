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02 Mar 2022 - 15:59

Kardeşlerim Dizisinin Harika’sı Nefesleri Kesti! Görenler Deliriyor; Onu Kimse Daha Önce Böyle Görmedi! Yürekleri Hoplattı…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, nefesleri kesti. Görenleri delirten başarılı oyuncu; kimsenin bu haliyle kendisini görmediğini de gösterdi. Yürekleri hoplatan başarılı isim, sosyal medyayı da salladı! İşte Kardeşlerim dizisinin Harika’sından gelen o paylaşım…