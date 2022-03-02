Kardeşlerim Dizisinin Harika’sı Nefesleri Kesti! Görenler Deliriyor; Onu Kimse Daha Önce Böyle Görmedi! Yürekleri Hoplattı…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, nefesleri kesti. Görenleri delirten başarılı oyuncu; kimsenin bu haliyle kendisini görmediğini de gösterdi. Yürekleri hoplatan başarılı isim, sosyal medyayı da salladı! İşte Kardeşlerim dizisinin Harika’sından gelen o paylaşım…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi birbirine başarılı oyuncuların bulunduğu Kardeşlerim dizisi Cumartesi akşamlarını sallamaya devam ediyor. Kardeşlerim dizisinde Harika karakterine hayat veren Gözde Türker, bir bakanı bir daha baktırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.