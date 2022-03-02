Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor?
Son zamanlarda cüretkarlığın dozunu artırmış olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbise ile adeta olay yarattı. O elbiseyi gören sosyal medya kullanıcılarıysa, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Sizde Ebru Polat'ın giydiği ve adete her yerinin belli olduğu kıyafeti ile ilgili detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...
Son zamanlarda cüretkarlığın dozunu artırmış olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbise ile adeta olay yarattı. O elbiseyi gören sosyal medya kullanıcılarıysa, adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Peki, Ebru Polat ödül töreninde ne giydi? Ebru Polat nasıl bir elbise ile ödül törenine katıldı? İşte, detaylar…
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02 Mar 2022 - 15:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.