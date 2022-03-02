- 02 Mar 2022 - 15:58 G: 02 Mar 2022 - 16:09

Ebru Polat Açıldı Saçıldı! Sadece Transparan Giyindi; Her Şeyi Belli Oldu! “Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Neler Oluyor?

Son zamanlarda cüretkarlığın dozunu artırmış olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbise ile adeta olay yarattı. O elbiseyi gören sosyal medya kullanıcılarıysa, adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Sizde Ebru Polat'ın giydiği ve adete her yerinin belli olduğu kıyafeti ile ilgili detaylara ulaşmak istiyorsanız işte detaylar...

Son zamanlarda cüretkarlığın dozunu artırmış olan Ebru Polat, geçtiğimiz gün katıldığı bir ödül töreninde giydiği elbise ile adeta olay yarattı. O elbiseyi gören sosyal medya kullanıcılarıysa, adeta açtı ağzını yumdu gözünü! Peki, Ebru Polat ödül töreninde ne giydi? Ebru Polat nasıl bir elbise ile ödül törenine katıldı? İşte, detaylar…

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02 Mar 2022 - 15:58 - Magazin

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