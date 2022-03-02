EDHO’nun Meryem’i Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor!

Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi ile objektiflere yakalanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin Meryem karakterine hayat veren Deniz Çakır, yeni hali ile görenleri bir hayli şaşırttı. Bir süredir ortalarda olmayan ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın o halleri magazin takipçilerinin de sosyal medya kullanıcılarının da gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Deniz Çakır’ın o hallerini görenler, ünlü ismi neredeyse tanıyamıyordu! Peki, EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır şimdi ne yapıyor? Deniz Çakır, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...