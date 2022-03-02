EDHO’nun Meryem’i Bambaşka Birisi Oldu! Gören Tanıyamıyor; Bir Bakan Bir Daha Bakıyor! Eski Halinde Zerre Bulundurmuyor!
Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi ile objektiflere yakalanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin Meryem karakterine hayat veren Deniz Çakır, yeni hali ile görenleri bir hayli şaşırttı. Bir süredir ortalarda olmayan ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın o halleri magazin takipçilerinin de sosyal medya kullanıcılarının da gündemine bomba gibi düştü. İşte Deniz Çakır'ın son halleri...
Geçtiğimiz gün yeni sevgilisi ile objektiflere yakalanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizinin Meryem karakterine hayat veren Deniz Çakır, yeni hali ile görenleri bir hayli şaşırttı. Bir süredir ortalarda olmayan ünlü oyuncu Deniz Çakır’ın o halleri magazin takipçilerinin de sosyal medya kullanıcılarının da gündemine bomba gibi düştü. Öte yandan Deniz Çakır’ın o hallerini görenler, ünlü ismi neredeyse tanıyamıyordu! Peki, EDHO’nun Meryem’i Deniz Çakır şimdi ne yapıyor? Deniz Çakır, nasıl bir değişim geçirdi? İşte, detaylar…
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02 Mar 2022 - 16:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.