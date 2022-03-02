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02 Mar 2022 - 16:24

Survivor Yarışmasında Elenen İsim Belli Oldu! Evrim Mi, Yasin Mi? Mor Kar Yağmazsa Gidiyor! “Kurtulduk Beladan” Geldiği Gibi...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim ifşa edildi! Saatler öncesinde her şeyin belli olması ise “Acun Ilıcalı delirecek ama kurtulduk be beladan” yorumlarına neden oldu. Mor kar yağmaması durumunda yarışmadan eleneceği konuşulan ismin elenecek olmasıysa sosyal medyada coşkuyla karşılandı! İşte merak edilen tüm detaylar…