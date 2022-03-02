Survivor Yarışmasında Elenen İsim Belli Oldu! Evrim Mi, Yasin Mi? Mor Kar Yağmazsa Gidiyor! “Kurtulduk Beladan” Geldiği Gibi...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da elenen isim ifşa edildi! Saatler öncesinde her şeyin belli olması ise “Acun Ilıcalı delirecek ama kurtulduk be beladan” yorumlarına neden oldu. Mor kar yağmaması durumunda yarışmadan eleneceği konuşulan ismin elenecek olmasıysa sosyal medyada coşkuyla karşılandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen yarışmanın her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Dün akşam ekranlara gelen ödül oyununun kazananı ise Ünlüler olmuştu. Yarışmada format attıran Ünlüler takımı, gündeme bomba gibi düşmüştü. Şimdi ise yarışmadan elenen isim gündeme boma gibi düştü! Peki, yarışmadan kim ayrılıyor? Evrim mi, Yasin mi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Hasan Yılmaz olarak yorum yazıyorsun. Farklı bir hesapla oturum açıp yazmak için buraya, oturum açmadam misafir (anonim) olarak yazmak için ise buraya tıklayınız.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.