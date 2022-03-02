Hangi Burç Sonsuza Kadar Büyük Bir Aşkın Derdine Düşecek? İşte Ölse Bile Unutmayacak Burçlar…
Her burcun insanı aşık olduğu kişileri iki dakikada unutamıyor. O unutamayan burçlardan olan bu üç burca sahip olan kişiler, önümüzdeki günlerde yeni bir aşık ile sınanacağa benziyor. Sizde sonsuza kadar büyük bir aşkın derdine düşecek burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanı aşık olduğu kişileri iki dakikada unutamıyor. O unutamayan burçlardan olan bu üç burca sahip olan kişiler, önümüzdeki günlerde yeni bir aşık ile sınanacağa benziyor. Sonsuza kadar bu aşkı yaşayacak olan o burçların ölse bile bu aşkı unutması zor görünüyor! Peki, hangi burç sonsuza kadar büyük bir aşkın derdine düşecek? İşte ölse bile unutmayacak burçlar…
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02 Mar 2022 - 16:27 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.