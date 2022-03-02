Her burcun insanı aşık olduğu kişileri iki dakikada unutamıyor. O unutamayan burçlardan olan bu üç burca sahip olan kişiler, önümüzdeki günlerde yeni bir aşık ile sınanacağa benziyor. Sonsuza kadar bu aşkı yaşayacak olan o burçların ölse bile bu aşkı unutması zor görünüyor! Peki, hangi burç sonsuza kadar büyük bir aşkın derdine düşecek? İşte ölse bile unutmayacak burçlar…

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