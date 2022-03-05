“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı…

Evlilik programıyla adını duyuran ve sosyal medyada büyük bir kitleye erişim sağlayan Solmaz Çiros, dengeleri değiştirdi. Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve binlerce kişi tarafından tanıdık bir yüz haline gelen Solmaz Çiroz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Eski halinden eser bırakmayan Solmaz Çiros’un son hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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