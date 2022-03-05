“Seda Sayan’ın Kızı” Deniyordu Son Hali Artık Dillere Dolandı! Seda Sayan Görse Küçük Dilini Yutar; Ağzı, Yüzü, Beli, Başı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan ve Seda Sayan’ın kızı olarak bilinen Solmaz Çiros, gündeme bomba gibi düştü! Son haliyle milyonları büyük bir şoka sürükleyen Solmaz Çiros, dillere dolandı! Seda Sayan’ın bunu görmesi durumunda küçük dilini yutacağına dair yorumlar arka arkaya geldi. Ağzı, yüzü, beli, başı, bambaşka birisi olan Solmaz Çiros, şok etkisi yarattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evlilik programıyla adını duyuran ve sosyal medyada büyük bir kitleye erişim sağlayan Solmaz Çiros, dengeleri değiştirdi. Seda Sayan’ın ‘Evleneceksen Gel’ isimli programına konuk olarak katılan ve binlerce kişi tarafından tanıdık bir yüz haline gelen Solmaz Çiroz, ağızların açık kalmasına neden oldu. Eski halinden eser bırakmayan Solmaz Çiros’un son hali ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.