Alişan’ın ve Buse Varol, Yeniden Mi Boşanıyorlar? “Hiçbir Şey Demiyorum” Öyle Bir Tersledi Ki, Nutuklar Tutuldu! Meğer…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Buse Varol ve Alişan’ın yeniden boşanma aşamasına girdiğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü! Buse Varol ise “Hiçbir şey demiyorum” yorumunda bulundu! Muhabirlere ters tavırlarda bulunan Buse Varol, nutukların tutuldu! Meğer Buse Varol ve Alişan…
Geçtiğimiz günlerde Buse Varol ve Alişan, kızları Eliz’in doğum gününü tek başlarına kutlamışlardı. Bu durumsa Buse Varol ve Alişan’ın boşanma aşamasında olduğunu dile getirmişti. Buse Varol’un bu olay üzerinden birde alyansını çıkartması sosyal medyada büyük olay yaşatmıştı. Buse Varol ise “Aynı evde yaşıyoruz. Alişan ile görüşüyoruz. Yüzük ya da başka bir şey gösterge değildir. Evliliğimizde kriz yok. Bir şey söylemek istersem Alişan’la söylerim” yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Buse Varol’dan yeni açıklama geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.