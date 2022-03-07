- 07 Mar 2022 - 22:30

Kurtlar Vadisi, Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Ezdi Geçti! Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki…Alayı Hikaye Oldu “Yok Artık”

Yıllardır “Efsane Dizi” olarak adlandırılan Kurtlar Vadisi, en usta kahinlerin elini, ayağını kesti. Kahin denilince akıllara gelen Baba Vanga ve Simpsonslar’ı beşe katlayan Kurtlar Vadisi, alayının hikaye olduğunu gösterdi. Ukrayna ve Rusya savaşından sonra böyle bir şeyi bildi ki, seyircileri şok oldu. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla ekranlara geliyordu. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosuyla milyonları ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi dengeleri değiştirecek bir şeyi resmen bildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Mar 2022 - 22:30 Ankara- Yaşam

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