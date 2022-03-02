Kurtlar Vadisi Dizisi Kahinlerin Elini Ayağını Kesti! Ne Baba Vanga, Ne Simpsonslar… Alayı Hikaye; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık”
Yıllardır “Efsane Dizi” olarak adlandırılan Kurtlar Vadisi, en usta kahinlerin elini, ayağını kesti. Kahin denilince akıllara gelen Baba Vanga ve Simpsonslar’ı beşe katlayan Kurtlar Vadisi, alayının hikaye olduğunu gösterdi. Ukrayna ve Rusya savaşından sonra böyle bir şeyi bildi ki, seyircileri şok oldu. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Gürkan Uygun ve Seray Sever ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kurtlar Vadisi dizisi, “Bu bir mafya dizisidir” sloganıyla ekranlara geliyordu. Güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosuyla milyonları ekranlara kilitleyen Kurtlar Vadisi dizisi dengeleri değiştirecek bir şeyi resmen bildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.