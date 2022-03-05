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05 Mar 2022 - 23:33

Kurtlar Vadisi Ünlü Kahinlerle Birleşti! Baba Vanga ve Simpsonslar'ın Tahminlerini Geçti! Alayı Hikaye Oldu; Öyle Bir Şeyi Bilmişler Ki… “Yok Artık”

Yıllardır “Efsane Dizi” olarak adlandırılan Kurtlar Vadisi, en usta kahinlerin elini, ayağını kesti. Kahin denilince akıllara gelen Baba Vanga ve Simpsonslar’ı beşe katlayan Kurtlar Vadisi, alayının hikaye olduğunu gösterdi. Ukrayna ve Rusya savaşından sonra böyle bir şeyi bildi ki, seyircileri şok oldu. İşte milyonlara “Yok artık” dedirten o olay…