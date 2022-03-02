- 02 Mar 2022 - 22:00

Murat Dalkılıç’tan Hande Erçel İtirafı! Kerem Bürsin Aradan Çekildikten Sonra İtirafını Patlattı… Meğer Hande Erçel ve Murat Dalkılıç…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç’tan eski aşkı Hande Erçel itirafı geldi! Kerem Bürsin’in aradan çekilmesinin ardından; ilk kez açıklayan Murat Dalkılıç, gündeme bomba gibi düştü. Meğer Hande Erçel ve Murat Dalkılıç halen…

Hem şarkılarıyla, hem de yakışıklılığıyla gündeme bomba gibi düşen Murat Dalkılıç aşklarıyla da gündeme sık sık geliyordu. Hande Erçel’e olan ilişkisinden sonra Sitare Akbaş’la görüşmelere başlayan Murat Dalkılıç, aşkları hakkında ilk kez konuştu! İşte yakışıklı şarkıcı Murat Dalkılıç’tan gelen skandal itiraflar…

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02 Mar 2022 - 22:00 Ankara- Yaşam

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