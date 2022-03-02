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02 Mar 2022 - 22:00

Murat Dalkılıç’tan Hande Erçel İtirafı! Kerem Bürsin Aradan Çekildikten Sonra İtirafını Patlattı… Meğer Hande Erçel ve Murat Dalkılıç…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Dalkılıç’tan eski aşkı Hande Erçel itirafı geldi! Kerem Bürsin’in aradan çekilmesinin ardından; ilk kez açıklayan Murat Dalkılıç, gündeme bomba gibi düştü. Meğer Hande Erçel ve Murat Dalkılıç halen…