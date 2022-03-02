Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Oldu! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu! Gözyaşlarının sel olup akacağı Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı’nın çok sert bir tavırla yaklaştığı da görüldü. Ailelerinden ve sevdiklerinden gelecek olan haberi öğrenmek için büyük çaba sarf edecekleri bilinen yarışmacılar milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Pizza yiyebilmek ve karınlarını doyurabilmek adına büyük bir çaba sarf eden Survivor yarışmalarından kazanan takımsa Ünlüler olmuştu. Yeni bölümü büyük bir heyecanla beklenen Survivor All Star yarışmasının iletişim ödülünün kazananı da ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.