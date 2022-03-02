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02 Mar 2022 - 22:02

Survivor’da İletişim Ödülünü Kazanan Takım İfşa Oldu! Gözyaşları Sel Olacak; Acun Ilıcalı Kemiklerini Çatır Çatır Kıracak! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu! Gözyaşlarının sel olup akacağı Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı’nın çok sert bir tavırla yaklaştığı da görüldü. Ailelerinden ve sevdiklerinden gelecek olan haberi öğrenmek için büyük çaba sarf edecekleri bilinen yarışmacılar milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…