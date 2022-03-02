- 02 Mar 2022 - 21:56 G: 02 Mar 2022 - 22:30

Yargı Dizisine Engin Yeniden Geliyor! Saltanatını Sürdürecek; Ortalık Karışacak! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Öldü Deniyordu Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’ya yeniden Engin’in geldiği resmen görüldü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Ortalık çok karışırken; televizyon dünyası da sallanıyor! İşte “Öldü” denilen Engin için skandal karar…

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamları fırtına gibi esiyordu. Her bölümde büyük bir heyecanın yaşandığı Yargı dizisinin son bölümündeyse ipler inceldiği yerden toplanmıştı. Şimdi ise yeni bölüm fragmanı resmen yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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02 Mar 2022 - 21:56 Ankara- Yaşam

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