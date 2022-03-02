Yargı Dizisine Engin Yeniden Geliyor! Saltanatını Sürdürecek; Ortalık Karışacak! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Öldü Deniyordu Ama…
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’ya yeniden Engin’in geldiği resmen görüldü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Ortalık çok karışırken; televizyon dünyası da sallanıyor! İşte “Öldü” denilen Engin için skandal karar…
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Yargı dizisi Pazar akşamları fırtına gibi esiyordu. Her bölümde büyük bir heyecanın yaşandığı Yargı dizisinin son bölümündeyse ipler inceldiği yerden toplanmıştı. Şimdi ise yeni bölüm fragmanı resmen yayınlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.