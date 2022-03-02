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02 Mar 2022 - 21:56

Yargı Dizisine Engin Yeniden Geliyor! Saltanatını Sürdürecek; Ortalık Karışacak! Televizyon Dünyası Sallanıyor! Öldü Deniyordu Ama…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’ya yeniden Engin’in geldiği resmen görüldü. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durumsa ağızların açık kalmasına neden oldu! Ortalık çok karışırken; televizyon dünyası da sallanıyor! İşte “Öldü” denilen Engin için skandal karar…