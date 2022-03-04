Ankara ASKİ Su Kesintisi! 4 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 4 Mart 2022 Cuma Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Yeni bir güne uyanmış olan Ankaralılar, 4 Mart 2022 Cuma günü herhangi bir su kesintisinin yaşanıp yaşanmayacağını öğrenmek için su sağlayıcıları kurumu olan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne gözünü dikmiş bulunuyor. Peki, ASKİ 3 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Mart 2022 Cuma Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…



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