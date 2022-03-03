- 03 Mar 2022 - 19:02

Ankara Elektrik Kesintisi! 3 Mart 2022 Perşembe Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

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3 Mart sabahına 7 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle başlamış olan Ankaralılar, elektrik kesintilerinden etkilenip, etkilenmeyeceğini araştırmaya başlıyor. Bunun yanı sıra bu bölgelerdeki kesintilerin ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından duyurulmuş bulunuyor. Peki, 3 Mart Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 3 Mart Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

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03 Mar 2022 - 19:02 - Yaşam

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