Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Mart 2022 Ankara'da Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Enerjisa Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 4 Mart 2022 Cuma Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

4 Mart 2022 Cuma sabahına 7 ilçesinde gerçekleşecek olan elektrik kesintileriyle başlamış olan Ankaralılar, elektrik kesintilerinden etkilenip, etkilenmeyeceğini araştırmaya başlıyor. Bunun yanı sıra bu bölgelerdeki kesintilerin ne zaman son bulacağı da Başkent EDAŞ tarafından duyurulmuş bulunuyor. Peki, 4 Mart 2022 Cuma Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 4 Mart 2022 Cuma Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...