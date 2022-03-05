Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde iletişim oyunu oynanmıştı. Gönüllüler takımı oyunu kazanırken; elenen isim ise Yasin, Aşkım, Evrim ve Gökhan arasından Aşkım olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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