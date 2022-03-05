- 05 Mar 2022 - 23:30

Acun Ilıcalı'dan Survivor İçin Radikal Karar! Sürgün Adası Gitti, Zindan Adası Geldi! Buyurun Cenaze Namazına… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un kaderi Acun Ilıcalı’nın ağzından çıkan sözlerle birlikte değişti. Sürgün adasının kaldırıldığını açıklayan Acun Ilıcalı, zindan projesini yarışmacılara duyurunca hepsi yıkıldı! Birçok kişi ise “Buyurun cenaze namazına” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde iletişim oyunu oynanmıştı. Gönüllüler takımı oyunu kazanırken; elenen isim ise Yasin, Aşkım, Evrim ve Gökhan arasından Aşkım olmuştu. Tüm bunların yanı sıra Acun Ilıcalı öyle bir şey dedi ki, her şey yerle bir oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 23:30 Ankara- Yaşam

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