Köln'de ne kadar Türk var? Köln Neden Cologne Deniyor? Cologne İsmi Nereden Gelir, Anlamı Nedir?
Türklerin yurt dışında yaşamak için en çok tercih etiği bölgelerden biri olan Almanya hem nitelikli iş gücünün hem de niteliksiz iş gücünün sık sık gitmek için başvuru yaptığı ülkeler arasında da yer alıyor. Almanya’nın en ünlü bölgelerinden biri olan Köln ise, şimdilerde Türkiye’de yaşayan vatandaşların da merak ettiği bölgeler arasında bulunuyor. Sizde Almanya Köln ve Köln'de yaşayan Türklerle ilgili detayları merak ediyorsanız işte ayrıntılar...
Türklerin yurt dışında yaşamak için en çok tercih etiği bölgelerden biri olan Almanya hem nitelikli iş gücünün hem de niteliksiz iş gücünün sık sık gitmek için başvuru yaptığı ülkeler arasında da yer alıyor. Almanya’nın en ünlü bölgelerinden biri olan Köln ise, şimdilerde Türkiye’de yaşayan vatandaşların da merak ettiği bölgeler arasında bulunuyor. Kaldı ki, Köln’in diğer adı olan Cologne da hikayesiyle bölgeyi merak edenleri bir hayli cezbediyor. Peki, Almanya Köln nereye bağlı, ne kadar Türk yaşıyor? Almanya Köln neden Cologne deniyor? Cologne ismi nereden gelir, anlamı nedir? İşte, detaylar…
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03 Mar 2022 - 18:58 - Dünya
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.