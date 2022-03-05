- 05 Mar 2022 - 23:28

Alişan’ın Boşanmadan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Gözyaşlarına Boğdu; O Paylaşımı Görenler Kafalarını Duvara Vurdu!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol’un acısı dinmek nedir bilmiyor! Yürekleri yakıp yıkan başarılı isim hayranlarını gözyaşlarına boğdu! O paylaşımını görenler kafalarını duvarlara vururken; yaşananlarda şok içerisinde bıraktı! İşte Alişan’ın kısa bir süre önce boşanmadan döndüğü Buse Varol’dan gelen paylaşım…

Geçtiğimiz haftalarda Alişan ve Buse Varol, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Bu paylaşımın ardından 14 Şubat Sevgililer Günü’nün de herhangi bir paylaşım yapmaları boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. İkili kısa bir süre önce tüm sorunlarını çözerken; Buse Varol’dan gelen paylaşımsa gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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