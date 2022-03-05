Alişan’ın Boşanmadan U Döndüğü Eşi Buse Varol’un Acısı Dinmek Nedir Bilmiyor! Gözyaşlarına Boğdu; O Paylaşımı Görenler Kafalarını Duvara Vurdu!

Geçtiğimiz haftalarda Alişan ve Buse Varol, minik kızları Eliz’in doğum gününü ayrı ayrı kutlamışlardı. İkilinin paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri ise kafalarda soru işareti bırakmıştı. Bu paylaşımın ardından 14 Şubat Sevgililer Günü’nün de herhangi bir paylaşım yapmaları boşanma iddialarının artmasına neden olmuştu. İkili kısa bir süre önce tüm sorunlarını çözerken; Buse Varol’dan gelen paylaşımsa gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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