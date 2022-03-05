Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yasin Obuz bu kez de Acun Ilıcalı’ya saldırdı! Diskalifiye kararının ucuna gelen ismin; sözleri büyük bir yıkım yarattı. Kendi bacağına sıkan Yasin Obuz, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme potasında olan Yasin Obuz ise Acun Ilıcalı’ya skandal sözlerde bulundu! Birçok kişinin cesaret edip söyleyemediği şeyleri söyleyen Yasin Obuz’un açıklaması ise şok etti!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.