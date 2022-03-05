- 05 Mar 2022 - 23:28

Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yasin Obuz bu kez de Acun Ilıcalı’ya saldırdı! Diskalifiye kararının ucuna gelen ismin; sözleri büyük bir yıkım yarattı. Kendi bacağına sıkan Yasin Obuz, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Eleme potasında olan Yasin Obuz ise Acun Ilıcalı’ya skandal sözlerde bulundu! Birçok kişinin cesaret edip söyleyemediği şeyleri söyleyen Yasin Obuz’un açıklaması ise şok etti!

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05 Mar 2022 - 23:28 Ankara- Yaşam

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