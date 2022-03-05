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05 Mar 2022 - 23:28

Survivor Yasin Bu Kez Acun Ilıcalı’ya Saldırdı! Diskalifiye Kararı Resmen Çıktı; Sözleri Büyük Yıkım Yarattı! Kendi Bacağına Sıktı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Yasin Obuz bu kez de Acun Ilıcalı’ya saldırdı! Diskalifiye kararının ucuna gelen ismin; sözleri büyük bir yıkım yarattı. Kendi bacağına sıkan Yasin Obuz, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…