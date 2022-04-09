Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ortaya çıktı! Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman’ın final bölümünde gözükeceği gündeme bomba gibi düşerken; sadece 3 – 4 bölüm sonra yaşanacak olanlar ise şok etkisi yarattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi…
Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecekti. Yayınlanan bölüm öncesinde ise hem kavga hem de final haberleri arka arkaya geldi! Dizinin akıbeti ortaya çıkarken; Demir Yaman iddiası da sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.