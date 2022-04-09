Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecekti. Yayınlanan bölüm öncesinde ise hem kavga hem de final haberleri arka arkaya geldi! Dizinin akıbeti ortaya çıkarken; Demir Yaman iddiası da sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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