- 09 Nis 2022 - 05:42

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinin Final Tarihi Ortaya Çıktı! Demir Yaman’la Anlaşmalar İmzalandı! Sadece 3 – 4 Bölüm Sonra Mutlu Son Var…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin finali ortaya çıktı! Murat Ünalmış’ın hayat verdiği Demir Yaman’ın final bölümünde gözükeceği gündeme bomba gibi düşerken; sadece 3 – 4 bölüm sonra yaşanacak olanlar ise şok etkisi yarattı. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin final tarihi…

Başrollerinde Hilal Altınbilek, Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelecekti. Yayınlanan bölüm öncesinde ise hem kavga hem de final haberleri arka arkaya geldi! Dizinin akıbeti ortaya çıkarken; Demir Yaman iddiası da sosyal medyayı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Nis 2022 - 05:42 Ankara- Yaşam

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