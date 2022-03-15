Bu ay için astrolojik hareketler incelendiğinde bu listede yer alan burçlara sahip olan kişiler, adeta altın çağını yaşayacak. Son derece şanslı olacak olan bu burçlar, her konudaki sorunlarını ardında bırakarak, mart ayını kapatacak! Peki, Mart ayında en şanslı burçlar hangisidir? İşte bu ayı en mutlu kapatacak o burçlar…

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