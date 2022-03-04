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04 Mar 2022 - 00:04

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hikayesi bitti! Bebek düşerken; Nalan’da kanlar içerisinde kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu durumsa; Twitter’ın karışmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızları açık bıraktı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?