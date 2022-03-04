- 04 Mar 2022 - 00:04 G: 04 Mar 2022 - 00:05

Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan’ın hikayesi bitti! Bebek düşerken; Nalan’da kanlar içerisinde kaldı! Sosyal medyayı sallayan bu durumsa; Twitter’ın karışmasına neden oldu! Gündeme bomba gibi düşen bu durumsa ağızları açık bıraktı! Peki, Camdaki Kız dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlara gelmişti. Sevilerek takip edilen Camdaki Kız dizisinde Nalan, Sedat ve Cana ilişkisini görmüştü. Cana’yla yüzleşen Nalan, daha sonra ise Sedat’la yüzleşmişti. Şimdi ise bebeğini düşürmesiyle kanlar içerisinde kaldığı görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Mar 2022 - 00:04 Ankara- Yaşam

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