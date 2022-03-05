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05 Mar 2022 - 23:27

Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da şok eden bir olay yaşandı! Yarışmacıların eline verilen ve içerisinde su bulunduğu iddia edilen mataralardan kırmızı bir sıvının akması yarışmacıların alkol kullandığını düşündürdü! Anbean kameralar kayıt edince; ortalık karıştı! Meğer yarışmacılar…