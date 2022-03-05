Survivor All Star’da 9 Şiddetinde Deprem Yaratan “Alkol Sorunu!” Anbean Kameralar Kayıt Edilince; Ortalık Karıştı! Meğer Yarışmacılar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da şok eden bir olay yaşandı! Yarışmacıların eline verilen ve içerisinde su bulunduğu iddia edilen mataralardan kırmızı bir sıvının akması yarışmacıların alkol kullandığını düşündürdü! Anbean kameralar kayıt edince; ortalık karıştı! Meğer yarışmacılar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara geldi. İletişim oyununun oynandığı Survivor parkurunda; ipleri inceldiği yerden koparacak bir gelişme resmen yaşandı! Mataranın içerisinden dökülen kırmızı sıvı alkol sorularını doğurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.