Arka Sokaklar Metin’in Sevgilisi Kader Bozkurt Herkesi Solladı! Hakkında Çıkan Gerçekler “Yok Artık” Dedirtti! Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini yıllardır canlandıran Furkan Göksel, yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kurmuştu. Furkan Göksel’i yakından takip edenler ise sevgilisi Kader Bozkurt’la olan paylaşımlarına bir beğeni daha bırakıyordu! Kader Bozkurt’un kim olduğunu araştıranlar ise net bir bilgiye ulaşamıyordu ama sonunda gerçekler ortaya çıktı! Meğer Furkan Göksel’in kız arkadaşı olarak bilinen Kader Bozkurt…

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