Arka Sokaklar Metin’in Sevgilisi Kader Bozkurt Herkesi Solladı! Hakkında Çıkan Gerçekler “Yok Artık” Dedirtti! Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel’in biricik aşkı Kader Bozkurt, şok etkisi yarattı! Hakkında çıkan gerçekler sevenlerine ve takipçilerine “Yok artık” dedirtirken; Kader Bozkurt’un kim olduğu da merak konusu oldu! Peki, Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?
Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini yıllardır canlandıran Furkan Göksel, yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kurmuştu. Furkan Göksel’i yakından takip edenler ise sevgilisi Kader Bozkurt’la olan paylaşımlarına bir beğeni daha bırakıyordu! Kader Bozkurt’un kim olduğunu araştıranlar ise net bir bilgiye ulaşamıyordu ama sonunda gerçekler ortaya çıktı! Meğer Furkan Göksel’in kız arkadaşı olarak bilinen Kader Bozkurt…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.