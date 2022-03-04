- 04 Mar 2022 - 00:07

Arka Sokaklar Metin’in Sevgilisi Kader Bozkurt Herkesi Solladı! Hakkında Çıkan Gerçekler “Yok Artık” Dedirtti! Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşındadır?

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’da Hüsnü Çoban’ın oğlu Metin karakterine hayat veren Furkan Göksel’in biricik aşkı Kader Bozkurt, şok etkisi yarattı! Hakkında çıkan gerçekler sevenlerine ve takipçilerine “Yok artık” dedirtirken; Kader Bozkurt’un kim olduğu da merak konusu oldu! Peki, Kader Bozkurt kimdir, kaç yaşındadır?

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Metin karakterini yıllardır canlandıran Furkan Göksel, yakışıklılığıyla genç kızların kalbinde taht kurmuştu. Furkan Göksel’i yakından takip edenler ise sevgilisi Kader Bozkurt’la olan paylaşımlarına bir beğeni daha bırakıyordu! Kader Bozkurt’un kim olduğunu araştıranlar ise net bir bilgiye ulaşamıyordu ama sonunda gerçekler ortaya çıktı! Meğer Furkan Göksel’in kız arkadaşı olarak bilinen Kader Bozkurt…

Kader Bozkurt'un Instagram Adresi İçin Tıklayınız! 

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Mar 2022 - 00:07 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?” mask
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak! mask
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak!
Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür… mask
Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür…
Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor?
Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık” mask
Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık”
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Eden Hamilelik! Leylekler Çocuk Getiriyor… “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Görülmedi! mask
Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Eden Hamilelik! Leylekler Çocuk Getiriyor… “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Görülmedi!
Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu! mask
Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu!
Survivor Barış Murat Yağcı Canından Bezdi! Aldığı Karar Tünelin Ucundaki Beyaz Işığı Gösterdi! Yarışmadan Çekiliyor Mu? “Yok Artık” mask
Survivor Barış Murat Yağcı Canından Bezdi! Aldığı Karar Tünelin Ucundaki Beyaz Işığı Gösterdi! Yarışmadan Çekiliyor Mu? “Yok Artık”
Sadakatsiz Dizisinden Derin Sonunda Gidiyor! Veda Senaryosu Yazıldı; Eline Verildi! Final Olmadan Paket Oldu! “Çok Şükür!” mask
Sadakatsiz Dizisinden Derin Sonunda Gidiyor! Veda Senaryosu Yazıldı; Eline Verildi! Final Olmadan Paket Oldu! “Çok Şükür!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!
Yakında Anne Olacak Burçlar Hangisidir? İşte 3 Ay İçerisinde Hamile Olduğunu Öğrenecek O Burçlar... mask
Yakında Anne Olacak Burçlar Hangisidir? İşte 3 Ay İçerisinde Hamile Olduğunu Öğrenecek O Burçlar...
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?” mask
Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak! mask
Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak!
Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür… mask
Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür…
Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status