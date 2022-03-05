Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, şok etkisi yarattı! Aşklarının bitme sebebi ortaya çıktı; görenler delirdi! Yan yana gelmedikleri ve yüz yüze bakmadıkları bilinen ikilinin büyük aşkına gölge düştüğü görülen bir gerçekti… Peki, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken neden ayrıldı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecanın yaşandığı Survivor’a aşklarıyla giriş yapan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken; milyonların ağzının açık kalmasına neden oldu! İkilinin ayrılma sebebi…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.