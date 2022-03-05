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05 Mar 2022 - 23:26

Survivor Nisa – Ogeday Aşkının Bitmesinin Sebebi Ortaya Çıktı! Yan Yana Gelip; Yüz Yüze Bakmıyorlardı! Meğer…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bu yıl sık sık aşk iddialarıyla gündeme gelen Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken, şok etkisi yarattı! Aşklarının bitme sebebi ortaya çıktı; görenler delirdi! Yan yana gelmedikleri ve yüz yüze bakmadıkları bilinen ikilinin büyük aşkına gölge düştüğü görülen bir gerçekti… Peki, Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken neden ayrıldı?