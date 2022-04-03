- 03 Nis 2022 - 23:17

Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor…

Son günlerde magazin basınından kaçması ile öne çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez çok samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan her türlü soruya yanıt veren Murat Dalkılıç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Son günlerde magazin basınından kaçması ile öne çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez çok samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan her türlü soruya yanıt veren Murat Dalkılıç hem eski eşi Merve Boluğur hem eski sevgilisi Hande Erçel hem de yeni sevgilisi Sitare Akbaş ile ilgili konuştu! Peki, Murat Dalkılıç ne dedi? Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? İşte, detaylar…

03 Nis 2022 - 23:17 - Magazin

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