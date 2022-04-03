Murat Dalkılıç Kıskançlıktan Ne Dediğini Bilemedi! Hande Erçel, Merve Boluğur 'a Skandal Sözler! Kaan Yıldırım... Sosyal Medya Çalkalanıyor…
Son günlerde magazin basınından kaçması ile öne çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez çok samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan her türlü soruya yanıt veren Murat Dalkılıç ile ilgili tüm detaylar haberimizde...
Son günlerde magazin basınından kaçması ile öne çıkan şarkıcı Murat Dalkılıç, bu kez çok samimi açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan her türlü soruya yanıt veren Murat Dalkılıç hem eski eşi Merve Boluğur hem eski sevgilisi Hande Erçel hem de yeni sevgilisi Sitare Akbaş ile ilgili konuştu! Peki, Murat Dalkılıç ne dedi? Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş evleniyor mu? İşte, detaylar…
03 Nis 2022 - 23:17 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.