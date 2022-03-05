- 05 Mar 2022 - 23:26

Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!”

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sadakatsiz’den iddialara göre Derin resmen gidiyor! Melis Sezen’in hayat verdiği Derin karakterinin dizi final olmadan gideceği gündeme bomba gibi düşünce; “Final olmadan paket oldu” yorumları yapıldı! Veda senaryosunun gündeme gelmesiyle birlikte “Sonunda kurtulduk” yorumları arka arkaya geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dizinin hikayesindeki hızlılıkta gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise gündeme düşen Derin karakteri ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Mar 2022 - 23:26 Ankara- Yaşam

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