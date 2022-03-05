Sadakatsiz Dizisinden Derin'nin Üstü Çizildi! Veda Senaryosu Yazıldı; Tebligat Yapıldı! Dizi Final Olmadan Ayrılık Oldu! “Çok Şükür!”

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş gibi isimlerin bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; dizinin hikayesindeki hızlılıkta gözlerden kaçmamıştı. Şimdi ise gündeme düşen Derin karakteri ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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