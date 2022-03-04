Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, Masterchef yarışmacıları arasında akıllarda kalan isim olmuştu. Yarışmadan sonra yine şeflik alanında çalışmalar yapan Dilara Başaran, Tahsin Küçük’le yan yana görülünce aşk yaşadıkları yönünde iddialarla anılmıştı. Daha sonra ise ikilinin çok yakın arkadaş oldukları çıkmıştı. Şimdi ise Dilara Başaran’ın fiziğindeki değişim gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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