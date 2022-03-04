Masterchef Dilara Başaran Görenleri Adeta Büyüledi! Büyük Değişime Şaşı Etti... Zaten Aşkı Masterchef’te Bulmuştu; Son Hali Tüyler Ürpertti! “Bu Kim?”
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Dilara Başaran, gündeme bomba gibi düştü. Aşkı Masterchef yarışmasında bulunan Dilara Başaran, Tahsin Küçük’le anılmaya başlamıştı. Şimdi ise değişimiyle “Bu kim” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasından 5. Olarak ayrılan Dilara Başaran, Masterchef yarışmacıları arasında akıllarda kalan isim olmuştu. Yarışmadan sonra yine şeflik alanında çalışmalar yapan Dilara Başaran, Tahsin Küçük’le yan yana görülünce aşk yaşadıkları yönünde iddialarla anılmıştı. Daha sonra ise ikilinin çok yakın arkadaş oldukları çıkmıştı. Şimdi ise Dilara Başaran’ın fiziğindeki değişim gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.