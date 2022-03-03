Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak!
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, yıkım nedeni oldu! Asiye ve Doruk’un sevgili sahnelerinin artması beklenirken; seyirciler büyük yıkımı resmen yaşadı! Doruk ve Asiye için evlenecek deniyordu ama Doruk’un yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! Asiye’nin zırıl zırıl ağlayacağı gündeme gelirken; yazılan sahne delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Celil Nalçakan, Ahu Yağtu, Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Bilal Yiğit Koçak gibi Türkiye’nin en iyi oyuncularının bulunduğu Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri fırtına gibi esmeye devam ediyor. 4 kardeşin acı dolu hayat hikayesini ele alan Kardeşlerim’den kardeşlerden en büyük olanı Kadir ise 29. Bölümde hayranlarına veda etmişti. Şimdi ise senaryoda büyük bir değişiklik yaşandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.