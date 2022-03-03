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03 Mar 2022 - 23:55

Kardeşlerim Dizisi Seyirciyi Kalpten Götürecek! Herkes Asiye ve Doruk Evlenecek Sanıyordu; Doruk’un Yeni Sevgilisi Hüzne Boğdu! Asiye Zırıl Zırıl Ağlayacak!

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kardeşlerim, yıkım nedeni oldu! Asiye ve Doruk’un sevgili sahnelerinin artması beklenirken; seyirciler büyük yıkımı resmen yaşadı! Doruk ve Asiye için evlenecek deniyordu ama Doruk’un yeni sevgilisi ağızların açık kalmasına neden oldu! Asiye’nin zırıl zırıl ağlayacağı gündeme gelirken; yazılan sahne delirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…