Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür…
ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinden kahreden acı haber geldi! Setten çıkan başarılı oyuncu, evine gitmek istemişti ama geçirdiği kaza sonucunda hastanede soluğu aldı. Adeta ölümden dönen isim, Kuruluş Osman dizisinin hayranlarını hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Türer, Serhat Kılıç, Erkan Avcı, Şeyma Korkmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Kuruluş Osman dizisinin son bölümü Çarşamba akşamı ekranlara gelmişti. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan Kuruluş Osman dizisinden kahreden haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.