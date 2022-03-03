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03 Mar 2022 - 23:51

Kuruluş Osman Dizisinden Yürekleri Kahreden Haber! Başrol Oyuncusu Setten Çıktı, Ölümden Döndü! Öyle Bir Kaza Geçirdi Ki, Milyonlar Hüngür Hüngür…

ATV Ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinden kahreden acı haber geldi! Setten çıkan başarılı oyuncu, evine gitmek istemişti ama geçirdiği kaza sonucunda hastanede soluğu aldı. Adeta ölümden dönen isim, Kuruluş Osman dizisinin hayranlarını hüngür hüngür ağlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…