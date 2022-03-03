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03 Mar 2022 - 23:50

Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda gündeme bomba gibi düştü. İnci sahnesiyle gündeme bomba gibi düşen başarılı dizi Masumlar Apartmanı, öyle bir dönüş yaptı ki, görenlerin akılları yerinden uçtu gitti. Birçok kişi bunun üzerine “Helal be senarist” yorumlarını bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…