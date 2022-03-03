Masumlar Apartmanı İnci'nin Dönüşüyle Duvarları Sallandı! İnci Sahnesini Görenlerin Aklı Yerinden Uçtu! “Helal Be Senarist” Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı’nda gündeme bomba gibi düştü. İnci sahnesiyle gündeme bomba gibi düşen başarılı dizi Masumlar Apartmanı, öyle bir dönüş yaptı ki, görenlerin akılları yerinden uçtu gitti. Birçok kişi bunun üzerine “Helal be senarist” yorumlarını bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Merve Dizdar, Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Aslıhan Malbora gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Her bölümde farklı bir heyecan yaşanırken; Masumlar Apartmanı dizisinden geçtiğimiz sezon ayrılan İnci, gündeme bomba gibi düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.