Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında skandal itirafta bulundu! Adeta Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü! Tüyler ürperten Barış Murat Yağcı, evlenme teklifinin arkasını da araladı! Bunun üzerine birçok kişi “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının 2020 döneminde finalist olan Barış Murat Yağcı, yarışmadan ikinci olarak ayrılmıştı. Yarışmadan sonra sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Yağcı, Nisa Bölükbaşı’yla aşk yaşadığını göstermişti. Enes Batur’un evinde çekilen öpüşme videosuyla Yağcı ve Bölükbaşı’nın aşk yaşadığı görülmüştü. Peki, şimdi Barış Murat Yağcı neler dedi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.