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03 Mar 2022 - 23:46

Survivor Barış’tan Nisa İtirafı! Yaşadıklarını Bile Sildi Attı; Sözleri Ok Gibi Saplandı! Meğer Evlenme Teklifinin Arkasında... “Yok Artık”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran Barış Murat Yağcı, eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı hakkında skandal itirafta bulundu! Adeta Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı hakkında açtı ağzını, yumdu gözünü! Tüyler ürperten Barış Murat Yağcı, evlenme teklifinin arkasını da araladı! Bunun üzerine birçok kişi “Yok artık” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…