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03 Mar 2022 - 23:43

Masumlar Apartmanı Dizisinde Şok Eden Hamilelik! Leylekler Çocuk Getiriyor… “Yok Artık!” Sosyal Medya Sallanıyor; Böylesi Görülmedi!

TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar apartmanı dizisinde skandal bir hamilelik ekranlara geldi! Gülben ve Esat arasında yaşananlar seyircilerin şok olmasına neden oldu! Yanaktan yanağa öpüşmeyle Gülben’in hamile kalması milyonlara “Yok artık” dedirtti. Sosyal medyayı sallayan bu durumsa gündeme bomba gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…