Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve bir yıldız gibi parlatan Ayşe Yüksel’in valizini topladığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Tamam mı, devam mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Kanlı bıçaklı olan isimlerin bile kendisini ezip geçtiği görülürken; Survivor yarışmasının birincisi de belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümünde iletişim oyunu oynanmış; Aşkım, Evrim, Gökhan ve Yasin arasından elenen isim Aşkım olmuştu. Survivor yarışmasına tam 1,5 ay sonra girmesine rağmen fırtınalar estiriyordu ama son açıklama şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.