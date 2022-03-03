Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Mar 2022 - 23:41

Survivor Ayşe Yüksel Valizini Topladı Geri Döndü! Artık Pes Dedi... Kanlı Bıçaklı Oldukları Bile Onu Ezdi Geçti! Birinci Resmen Belli Oldu!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve bir yıldız gibi parlatan Ayşe Yüksel’in valizini topladığı gündeme bomba gibi düştü. Bunun üzerine birçok kişi ise “Tamam mı, devam mı?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Kanlı bıçaklı olan isimlerin bile kendisini ezip geçtiği görülürken; Survivor yarışmasının birincisi de belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…