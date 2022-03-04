- 04 Mar 2022 - 00:38 G: 04 Mar 2022 - 00:46

Tarım Bakanlığı'nda Görev Değişimi! Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı... 4 Aralık 1960, Kahramanmaraş, Türkiye), Türk siyasetçidir. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yerine Vahit Kirişçi atandı..

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir?

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde, doktorasını İngiltere Cranfield Üniversitesi'nde tamamladı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda teknik eleman olarak çalıştı. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak ders verdi. 1995'te doçent, 2001'de profesör oldu. 16'sı yabancı dilde olmak üzere, toplam 55 adet makale, kitap, komisyon raporu ve bildiri türünde yayın yaptı.

Birçok sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev üstlendi. 22. ve 23. Dönem Adana Milletvekillidir. 22. Dönem'de Türkiye AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği ve Başkanvekilliği, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanlığı yaptı. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. Evli ve üç çocuk babasıdır.

04 Mar 2022 - 00:38 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tarım Bakanlığı'nda Görev Değişimi! Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir? mask
Tarım Bakanlığı'nda Görev Değişimi! Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kimdir?
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Mart 2022 Ankara'da Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Enerjisa Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Mart 2022 Ankara'da Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Enerjisa Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara ASKİ Su Kesintisi! 4 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
Ankara ASKİ Su Kesintisi! 4 Mart 2022 Cuma Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Sevgilide Aradığınız Her Şeyi O Burçlarda Bulacaksınız! İşte Google Gibi Sevgili Olan O Burçlar ... mask
Sevgilide Aradığınız Her Şeyi O Burçlarda Bulacaksınız! İşte Google Gibi Sevgili Olan O Burçlar ...
Arka Sokaklar Metin’in Sevgilisi Kader Bozkurt Herkesi Solladı! Hakkında Çıkan Gerçekler “Yok Artık” Dedirtti! Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşındadır? mask
Arka Sokaklar Metin’in Sevgilisi Kader Bozkurt Herkesi Solladı! Hakkında Çıkan Gerçekler “Yok Artık” Dedirtti! Kader Bozkurt Kimdir, Kaç Yaşındadır?
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı! mask
Camdaki Kız Dizisinde Nalan’ın Hikayesi Bitti! Bebek Düştü; Nalan Kanlar İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Sallanıyor, Twitter Karıştı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status