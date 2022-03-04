- 04 Mar 2022 - 08:34 G: 04 Mar 2022 - 08:37

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Mart 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 4 Mart 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 4 Mart 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün bölgelerinde yaşanabilecek olan su kesintilerine dair bilgilendirilmek isteyen Ankaralılar, ASKİ’nin duyurularını an ve an takip ediyor. 4 Mart 2022 Cuma günü yaşanacak olan su kesintilerini de duyurmuş olan ASKİ, detaylı bir bilgilendirmeyi başkentliler ile paylaşmış bulunuyor. Peki, ASKİ 4 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 4 Mart Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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04 Mar 2022 - 08:34 - Yaşam

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