ASKİ Ankara Su Kesintileri: 5 Mart 2022 Cumartesi Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 5 Mart 2022 Cumartesi Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün bölgelerinde yaşanabilecek olan su kesintilerine dair bilgilendirilmek isteyen Ankaralılar, ASKİ’nin duyurularını an ve an takip ediyor. 5 Mart 2022 Cumartesi günü yaşanacak olan su kesintilerini de duyurmuş olan ASKİ, detaylı bir bilgilendirmeyi başkentliler ile paylaşmış bulunuyor. Peki, ASKİ 4 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 5 Mart 2022 Cumartesi Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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