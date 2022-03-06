- 06 Mar 2022 - 09:48

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Hafta Sonu Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara6 Mart 2022 Pazar su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 6 Mart 2022 Pazar Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Her gün bölgelerinde yaşanabilecek olan su kesintilerine dair bilgilendirilmek isteyen Ankaralılar, ASKİ’nin duyurularını an ve an takip ediyor.6 Mart 2022 Pazar günü yaşanacak olan su kesintilerini de duyurmuş olan ASKİ, detaylı bir bilgilendirmeyi başkentliler ile paylaşmış bulunuyor. Peki, ASKİ 4 Mart Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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06 Mar 2022 - 09:48 - Yaşam

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