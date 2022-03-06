- 06 Mar 2022 - 09:49 G: 06 Mar 2022 - 10:03

Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Mart 2022 Pazar Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 6 Mart 2022 Pazar Ankara Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Şebeke iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği 6 Mart 2022 Pazar günü Ankara’da elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili duyurularını yayınlamış olan Başkent EDAŞ, o ilçede yaşayan Ankaralıları uyarıyor! Peki,6 Mart 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara ÇANKAYA İlçesi Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KONUTKENT, 2993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KEKLİK PINARI, 897/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAŞAMKENT, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YUKARI BAHÇELİEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
METİN OKTAY, 194 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara ETİMESGUT Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
AHİ MESUT, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara KEÇİÖREN Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
ESERTEPE, 244 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.
Anlık Arıza
Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI
YAYLA, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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06 Mar 2022 - 09:49 - Yaşam

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