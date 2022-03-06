Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Mart 2022 Pazar Ankara Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 6 Mart 2022 Pazar Ankara Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Şebeke iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirildiği 6 Mart 2022 Pazar günü Ankara’da elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Öte yandan konuyla ilgili duyurularını yayınlamış olan Başkent EDAŞ, o ilçede yaşayan Ankaralıları uyarıyor! Peki,6 Mart 2022 Pazar Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 6 Mart 2022 Pazar Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…

Ankara ÇANKAYA İlçesi Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2993 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KEKLİK PINARI, 897/2 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KORKUTREİS, STRAZBURG Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAŞAMKENT, 3250 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YUKARI BAHÇELİEVLER, 73 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

METİN OKTAY, 194 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara ETİMESGUT Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ERYAMAN, 2609 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

AHİ MESUT, 2205 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Ankara KEÇİÖREN Elektrik Kesintisi

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

ESERTEPE, 244 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Anlık Arıza

Çalışmalar Devam Ediyor Veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

YAYLA, 1412 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

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