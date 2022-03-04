Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Eşi Alper Yılmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Leman karakteri ile seyircisini adeta kahkaha boğan ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, şimdilerde başarılı bir şekilde canlandırdığı karakter ile programın seyircisinin takipçisinin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Seyircisinin özel yaşamına dair araştırmalar yaptığı İrem Kahyaoğlu, yaşıylaysa herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu kaç yaşında? İrem Kahyaoğlu kimdir, aslen nereli? İrem Kahyaoğlu evli mi, eşi kim? İrem Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…