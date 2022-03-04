Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Eşi Alper Yılmaz İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Leman karakteri ile seyircisini adeta kahkaha boğan ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, şimdilerde başarılı bir şekilde canlandırdığı karakter ile programın seyircisinin takipçisinin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Sizde İrem Kahyaoğlu ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Güldür Güldür Show isimli eğlence programında canlandırdığı Leman karakteri ile seyircisini adeta kahkaha boğan ünlü oyuncu İrem Kahyaoğlu, şimdilerde başarılı bir şekilde canlandırdığı karakter ile programın seyircisinin takipçisinin yakın markaja aldığı isimlerden biri haline geldi. Seyircisinin özel yaşamına dair araştırmalar yaptığı İrem Kahyaoğlu, yaşıylaysa herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Güldür Güldür'ün Leman'ı İrem Kahyaoğlu kaç yaşında? İrem Kahyaoğlu kimdir, aslen nereli? İrem Kahyaoğlu evli mi, eşi kim? İrem Kahyaoğlu hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…
04 Mar 2022 - 08:51 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.