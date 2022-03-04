Müslüm Gürses Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu, Duyan İnanmadı! İşte Müslüm Gürses’in Doğduğu Memleketi…

Ölüm yıldönümü olması sebebiyle hayranlarının yurdun dört bir yanında andığı arabeskin baba ismi Müslüm Gürses, bu sene de unutulmadı. İstanbul’dan Adana’ya kadar her yerde hayranları tarafından anılan Müslüm Gürses adına bu sene bir de müze açıldı. Açılan o müze ise, ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in nereli olduğunu da gözler önüne serdi. Peki, Müslüm Gürses aslen nereli? Müslüm Gürses ne zaman doğdu, öldü? Müslüm Gürses nerede doğdu, öldü? İşte, detaylar…

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