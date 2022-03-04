Müslüm Gürses Bakın Nereli Çıktı! Herkes Onu Adanalı Sanıyordu, Duyan İnanmadı! İşte Müslüm Gürses’in Doğduğu Memleketi…
Ölüm yıldönümü olması sebebiyle hayranlarının yurdun dört bir yanında andığı arabeskin baba ismi Müslüm Gürses, bu sene de unutulmadı. İstanbul’dan Adana’ya kadar her yerde hayranları tarafından anılan Müslüm Gürses ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Ölüm yıldönümü olması sebebiyle hayranlarının yurdun dört bir yanında andığı arabeskin baba ismi Müslüm Gürses, bu sene de unutulmadı. İstanbul’dan Adana’ya kadar her yerde hayranları tarafından anılan Müslüm Gürses adına bu sene bir de müze açıldı. Açılan o müze ise, ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in nereli olduğunu da gözler önüne serdi. Peki, Müslüm Gürses aslen nereli? Müslüm Gürses ne zaman doğdu, öldü? Müslüm Gürses nerede doğdu, öldü? İşte, detaylar…
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04 Mar 2022 - 09:02 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.