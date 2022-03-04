Lara Tümer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Sevgilisi Selahattin Paşalı İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Şimdilerde anne olmayı bekleyen Lara Tümer, sevgilisinin dizisinin galasına katıldı. O galada adeta karnı burnunda bir şekilde görüntülenen Lara Tümer, sevgilisi ile birlikte verdiği poz ile gündemlere bir kez daha geldi. Sizde Lara Tümer ile ilgili detayları merak ediyorsanız işte detaylar...
Şimdilerde anne olmayı bekleyen Lara Tümer, sevgilisinin dizisinin galasına katıldı. O galada adeta karnı burnunda bir şekilde görüntülenen Lara Tümer, sevgilisi ile birlikte verdiği poz ile gündemlere bir kez daha geldi. Öte yandan o pozu gören magazin takipçileri Lara Tümer’in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Lara Tümer kaç yaşında? Lara Tümer kimdir, aslen nereli? Lara Tümer sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…
04 Mar 2022 - 09:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.