Lara Tümer Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı… Sevgilisi Selahattin Paşalı İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…

Şimdilerde anne olmayı bekleyen Lara Tümer, sevgilisinin dizisinin galasına katıldı. O galada adeta karnı burnunda bir şekilde görüntülenen Lara Tümer, sevgilisi ile birlikte verdiği poz ile gündemlere bir kez daha geldi. Öte yandan o pozu gören magazin takipçileri Lara Tümer’in kim olduğunu merak etmeye başladı. Peki, Lara Tümer kaç yaşında? Lara Tümer kimdir, aslen nereli? Lara Tümer sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte, detaylar…