- 04 Mar 2022 - 09:27 G: 04 Mar 2022 - 09:45

Survivor Yasin İçin Diskalifiye Kararı Verildi! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! Hizayı Aşınca Acun Ilıcalı Affetmedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve sık sık kavgalarla anılan Yasin Obuz için resmen diskalifiye karar verildi! Acun Ilıcalı acil konseyi yeniden toplarken; eline valizinin verileceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın çizgisini aşan Yasin Obuz, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme oyunu oynayan yarışmacılar kendilerini garantiye almak için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı ve Yasin Obuz’un diskalifiye olacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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04 Mar 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

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