Survivor Yasin İçin Diskalifiye Kararı Verildi! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! Hizayı Aşınca Acun Ilıcalı Affetmedi!
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve sık sık kavgalarla anılan Yasin Obuz için resmen diskalifiye karar verildi! Acun Ilıcalı acil konseyi yeniden toplarken; eline valizinin verileceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın çizgisini aşan Yasin Obuz, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Birleşme oyunu oynayan yarışmacılar kendilerini garantiye almak için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Yeni bölüm fragmanı ise yayınlandı ve Yasin Obuz’un diskalifiye olacağı düşünülmeye başlandı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.