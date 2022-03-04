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04 Mar 2022 - 09:27

Survivor Yasin İçin Diskalifiye Kararı Verildi! Acun Ilıcalı Acil Konseyi Topladı; Valizini Eline Verdi! Hizayı Aşınca Acun Ilıcalı Affetmedi!

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını duyuran ve sık sık kavgalarla anılan Yasin Obuz için resmen diskalifiye karar verildi! Acun Ilıcalı acil konseyi yeniden toplarken; eline valizinin verileceği gündeme bomba gibi düştü. Acun Ilıcalı’nın çizgisini aşan Yasin Obuz, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…